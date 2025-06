Mit der Idee „Familientandem“ will der AKI in Schopfheim hier verwurzelte mit zugewanderten Familien bekanntmachen und zusammenführen. Der AKI unterstützt bei diesem Kennenlernen sowie bei weiteren Begegnungen und Unternehmungen. Dies sei ein kleiner, aber wichtiger Schritt für den Zusammenhalt, ein friedliches Miteinander und eine vielfältige Gesellschaft in Schopfheim, die dem Projektpartner am Herzen liege. „Schopfheim bleibt Bunt“ wird zum Projekt-Abschluss eine gemeinsame Veranstaltung organisieren. Familien, die an diesem Tandemprogramm teilnehmen wollen, können sich per E-Mail beim AKI melden. Für seine Aktivitäten, aber insbesondere für die Kinderbetreuung am Montagnachmittag und für den Einsatz als Lernhelfer in den Schulen sucht der AKI immer wieder Unterstützer, die Zeit für ehrenamtliches Engagement einbringen wollen.