Projekt in Binzen: Es wird nicht höher gebaut

Die Verwaltung will zudem ein Ergänzungsgutachten zum Grundstückspreis in Auftrag geben. Wenn diese Analyse ergibt, dass der hohe Grundstückspreis etwas niedriger angesetzt werden kann, freue sich die Verwaltung, bleibt der Grundstückspreis unverändert, sei das eben so.

Baudichte nicht erhöhen

Fest steht für die Verwaltung und den Gemeinderat, dass die Baudichte nicht erhöht werden soll. Das hätte zur Folge, dass man wieder mehr Stellplätze nachweisen müsse. „Die Obergrenze bei den Baufeldern liegt bei drei Geschossen, lediglich auf dem Baufeld 11 am Kanderweg im Hof 1 ist zusätzlich ein Staffelgeschoss als viertes Geschoss zulässig“, so Stephan Kahl. Die Verwaltung will auch herausfinden, ob durch die veränderte Planung ein planungsrechtliches Änderungsverfahren notwendig ist.