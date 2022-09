Derzeit läuft in dem Theater in der Nähe des Bahnhofs Zoo noch das Musical "Ku'damm 56", das auf der ZDF-Serie über eine Tanzschule im Nachkriegs-Berlin basiert. Das Unternehmen BMG teilte am Donnerstag mit, für das Theater einen zweijährigen Mietvertrag bis Ende 2024 abgeschlossen zu haben.

Das neue Musical soll am 19. März 2023 seine Premiere feiern. ""Romeo & Julia" behandelt die drei existenziellen Themen, die uns schon seit 30 Jahren in unseren Songs begleiten und faszinieren: Liebe, Sex, Tod", wurden Plate und Sommer zitiert. Plate hatte sich in einem früheren Projekt schon einmal mit William Shakespeares Story auseinandergesetzt.