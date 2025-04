Ein Beispiel für die vielfältige Unterstützung der Bürgerstiftung ist der Zuschuss für „Bonds Bigband“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Diese erhält 2500 Euro, um den jungen Musikern die Teilnahme am „European Youth Festival“ in Katalonien zu ermöglichen. Dabei nehmen Ende Mai/Anfang Juni rund 4000 Nachwuchsmusiker teil.