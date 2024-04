London - Mit einem Fotorückblick hat David Beckham seiner Frau Victoria zu ihrem 50. Geburtstag gratuliert. "Happy Birthday to my beautiful wife", schrieb der frühere Fußballprofi bei Instagram, wo er mehrere Bilder veröffentlichte, die Victoria zum Beispiel als Kind, als Spice Girl oder mit ihrer Familie zeigten. Sie solle stolz darauf sein, was sie erreicht und aufgebaut habe.