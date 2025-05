Beim Treffen in Berlin, organisiert von einem Kreditkartenanbieter, konnten die Billie-Anhänger auch Fanartikel kaufen, etwa ein T-Shirt mit "Berlin"-Aufdruck für 45 Euro. Bei einem Bühnengespräch erklärte Eilish, lässig mit Brille und blau-weißem Kopftuch, welche Songs auf ihrem Album "Hit Me Hard And Soft" ihr am meisten bedeuten und welche Energie sie auf der Bühne empfinde.