ProSieben-Musikshow "Masked Singer": Daniel Boschmann ist der Waschbär

Wirklich überraschend kam Boschmanns Enttarnung am Ende der Show nicht mehr. Aus dem prominenten Rateteam hatten sowohl Ruth Moschner als auch Rategast Rick Kavanian den Moderator bereits unter der Maske vermutet. Auch das Publikum sprach sich online überwiegend für Boschmann aus, Rea Garvey tippte dagegen auf Joko Winterscheidt. In dem knuffigen Kostüm mit Mütze, Pullunder und Hosenträgern hatte Boschmann vor allem durch seinen Humor und seine Tanzeinlagen auf sich aufmerksam gemacht - gesanglich konnte er die Promis weniger überzeugen. "Du tanzt besser, als du singst", hielt Garvey nach dem Auftritt fest.

Besonders viel Applaus gab es dagegen auch in der zweiten Show wieder für das Spinnenwesen "Diamantula", das kraftvoll den Rolling-Stones-Hit "Paint It Black" schmetterte. "Es ist so gruselig und wunderschön zugleich", kommentierte Moschner. "Diamantula" wurde auch prompt in die nächste Sendung gewählt. Zuschauer können gespannt sein: In den kommenden Wochen soll sich das Wesen immer weiter in eine Spinne verwandeln. Als weitere Masken sind noch unter anderem ein Toastbrot, ein Seepferdchen und ein Igel im Rennen.