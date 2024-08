Protest auf Mallorca Gegner des Massentourismus demonstrieren am Ballermann

"Wir wollen, wenn auch nur für ein paar Stunden, daran erinnern, dass der Strand allen Mallorquinern gehört", sagte der Aktivist Eloy der Zeitung "Diario de Mallorca". Die Urlauber, die Fotos machten von der Aktion und Spruchbändern wie "Besetzen wir unsere Strände" oder schlicht "Es reicht", verstünden das. "Die Aktion richtet sich nicht gegen sie, sondern gegen das Tourismusmodell", sagte Eloy.

Solche Aktionen an Stränden gab es schon öfter auf der liebsten Urlaubsinsel vieler Deutscher: Mehrere Zehntausend Menschen hatten sich im Mai und Juni an zwei friedlichen Demonstrationen in Palma gegen die Auswüchse des Tourismus beteiligt.