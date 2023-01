Braunkohleort Lützerath-Räumung: Demonstranten kommen nicht mehr durch

Die Ortschaft wird inzwischen von einem anderthalb Kilometer langen Doppelzaun umgeben, den RWE in Windeseile hatte aufbauen lassen. Damit sollte das Betriebsgelände markiert werden, zu dem Unbefugte keinen Zutritt hätten, sagte ein Konzernsprecher. Zwei Bagger begannen am Donnerstag damit, eine frühere landwirtschaftliche Halle zu zerstören.

Nacht verlief weitgehend ruhig

Die Nacht war weitgehend friedlich verlaufen. Die Polizei holte Aktivisten vom Dach einer Lagerhalle und eine mit den Füßen im Boden einzementierte Frau aus einem Autowrack. Anderswo saßen zwei Frauen, die jeweils einen Arm in ein Fass betoniert hatten. In dem Fenster einer Hütte war ein Zettel zu lesen, auf dem "Achtung festgeklebt" stand. Tatsächlich hatte jemand seine Hände von innen an die Glasscheibe geklebt, wie von außen zu sehen war. Mit solchen Aktionen wollten die Menschen ein Zeichen setzen und die Räumung verlangsamen.

Ein Klimaaktivist, der in einem Baumhaus ausharrte, postete am Mittag ein Video auf Twitter, in dem er seine Enttäuschung über die Baumfällarbeiten zum Ausruck brachte. "Es ist bitter, bitter, bitter, dass während der Klimakrise Bäume gefällt werden, damit Braunkohle verbrannt werden kann, was den Planeten zerstört." Man werde weiter dafür kämpfen, dass Lützerath "unräumbar" sei.

Ab und zu war es in der Nacht und am Vormittag zu Böllerwürfen und zur Zündung von Feuerwerksraketen auf Seiten der Aktivisten gekommen, verletzt wurde niemand. Ein Beamter wurde von einem Farbbeutel getroffen.

Klimaaktivisten: Hoffen, dass der Sturm nicht stärker wird

Das stürmische und regnerische Wetter machte den Aktivisten zu schaffen. "Wir hoffen, dass der Sturm nicht noch stärker wird", sagte eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" am Morgen. Die Situation sei für die Menschen in den Baumhäusern gefährlich. "Im Normalfall kommen sie bei Sturm runter." Wie viele Aktivisten noch in Lützerath sind, sagte sie nicht.

Für die Grünen wird die Räumung immer mehr zur Belastung: Sowohl im Bund als auch im Land NRW ist die Ökopartei an der Regierungskoalition beteiligt. Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hatten im vergangenen Jahr ausgerechnet zwei Grüne eine Vereinbarung mit RWE vorgestellt, die den Weg zum Abbau der Kohle unter Lützerath freimachte und im Gegenzug den Kohleausstieg in NRW um acht Jahre auf 2030 vorzog. Für diesen Deal musste sich die Führungsriege der Grünen scharfe Kritik von Klimaaktivisten, aber auch aus den eigenen Reihen anhören.

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer äußerte sich in "WDR 5" mit Bedauern über die Räumung. "Das ist eine schwierige Zeit, der Umweltminister schläft schlecht, weil mir das weh tut", sagte der Grüne. Er verstehe, dass insbesondere junge Menschen mit dem Klimaschutz-Tempo unzufrieden seien und mehr Anstrengungen forderten. Zugleich verteidigte der Grüne aber die Vereinbarung mit RWE als "gut", da sie "das letzte Kapitel beim Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen schreibt".

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik äußerte Kritik. "Ich habe mich entfremdet", schrieb sie auf Twitter. "Entfremdet davon, wie manche die Räumung in Lützerath und den Deal mit RWE verteidigen."

Wie lange die Räumung von Lützerath noch dauert, ist unklar. Ursprünglich hatten Beobachter mit mehreren Wochen gerechnet, angesichts des zügigen Vorgehens der Polizei könnte es aber schneller vorbei sein als zunächst gedacht.