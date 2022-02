Prozess Anklage: Högel-Vorgesetzte hätten Morde verhindern können

Handball High Noon am Freitagabend

Todtnau (mhu). Mit breiter Brust gehen die SG Maulburg/Steinen am Freitagabend (20 Uhr) in das Nachholspiel beim TV Todtnau. Ein deutlicher Erfolg im Hinspiel sowie ein Sieg am vergangenen Wochenende gegen die HSG Dreiland lässt die Gäste mit Rückenwind in das obere Wiesental fahren.