Prozess-Auftakt Mann soll eigene Tochter über Jahrzehnte vergewaltigt haben

Seine Tochter bezeichnet er als Stieftochter. Dass er Sex mit ihr hatte, bestreitet er nicht. "Ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat", sagt er. "Niemals habe ich sie vergewaltigt." Alles sei "freiwillig" gewesen. Und wenn es in ihrer Kindheit zu sexuellen Handlungen gekommen sei, dann seien die von seiner Tochter ausgegangen, während sie zwischen ihm und seiner Frau im Ehebett lag.

Erinnerungen an den Fall Fritzl

Die Tochter sei über Jahrzehnte bis zur Festnahme des Mannes im November 2020 "regelmäßigen sexuellen und körperlichen Übergriffen ihres Vaters ausgesetzt" gewesen, heißt es dagegen in der Anklage, die dem Mann Vergewaltigung in 288 Fällen zur Last legt.

Der Fall erinnert ein wenig an den des Österreichers Josef Fritzl, der seine eigene Tochter über Jahrzehnte immer wieder vergewaltigt, in einer unterirdischen Wohnung eingesperrt und mehrere Kinder mit ihr gezeugt hatte.

Anders als Fritzl brauchte der Angeklagte in München nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber kein Verließ für seine Taten. Der Vater habe die Tochter nicht nur immer wieder geschlagen und vergewaltigt, sondern "jeden ihrer Lebensbereiche nahezu lückenlos kontrolliert". Er habe dafür gesorgt, "die Geschädigte bereits im Kindesalter systematisch von ihrem Umfeld zu isolieren, so dass diese nicht in der Lage war, längerfristige soziale Bindungen zu anderen Personen als dem Angeschuldigten aufzubauen".

Wenn sie Kontakt zu Mitschülern oder Arbeitskollegen aufnahm, soll ihr Vater sie immer wieder geschlagen haben. Er soll sie zur Arbeit gefahren und bis zu ihrem Feierabend dort vor der Tür gewartet haben. All ihre Pausen verbrachte er laut Anklage mit ihr, fotografierte sie während der Arbeit durch das Schaufenster, überprüfte ihr Handy und ihre E-Mails. Der Staatsanwalt spricht von einem "über Jahrzehnte hinweg aufrechterhaltenen Klima der Gewalt und Ausweglosigkeit".

Zum Schluss war es die Familie der Frau, die das mutmaßliche Martyrium beendete und die Polizei einschaltete. Das Landgericht München I hat vier Verhandlungstage für den Prozess angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 26. Januar fallen.