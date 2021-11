Prozess Box-Profi brach seiner Ex den Kiefer: Geldstrafe statt Knast

Allerdings sah das Gericht die gefährliche Körperverletzung als nicht erwiesen an, da kein Beweis für eine Lebensbedrohlichkeit der Ex-Freundin erbracht werden konnte. "Dafür reichen die in der Hauptverhandlung getroffenen Aussagen nicht aus", sagte Leopold und zog lediglich eine Verurteilung wegen Körperverletzung in Betracht. Dafür hätte das Höchstmaß fünf Jahre Gefängnis betragen.

Leopold legte eine gewisse Mitschuld der früheren Freundin nahe, da sie Schwarz nach dem Schubser zu dessen Auto gefolgt war, wo dann der Schlag erfolgte. "Sie konnte nicht stichhaltig erklären, warum sie ihm gefolgt ist", sagte Leopold. Die Ex-Freundin wollte den Streit nach eigener Aussage schlichten, eine Zeugin berichtete allerdings auch von Schlägen gegen den Boxer.

Die Verteidigung brachte am Ende sogar einen Freispruch für Schwarz ins Gespräch. "Die Verletzungen hat mein Mandant von Anfang an bedauert", sagte Schwarz' Anwalt Stefan Conen. "Meines Erachtens liegt eine Notwehrhandlung vor, da mein Mandant eingeengt in seinem Range Rover saß und nirgendwohin ausweichen konnte. Da sehe ich die Chance auf einen Freispruch." Dieser Argumentation folgte die Staatsanwaltschaft allerdings nicht.

Schwarz war einst Juniorenweltmeister im Schwergewicht, hat seit September 2019 allerdings keinen Kampf mehr bestritten. Von seinem Boxstall SES war der Hallenser bis zum Ende des Verfahrens suspendiert worden. Ob und wann Schwarz nun für SES wieder in den Ring zurückkehrt, ist noch offen.

