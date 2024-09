Prozess: Drei Tote am Hochrhein - 19-jähriger Täter muss in Klinik

Waldshut-Tiengen - Nach der Messerattacke mit drei Toten in Hohentengen am Hochrhein wird der Täter dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der 19-Jährige handelte zur Tatzeit Ende März wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldhaft, urteilte die Große Jugendkammer des Landgerichts in Waldshut-Tiengen.