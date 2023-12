Prozess: Explosion im Modegeschäft - Vater und Sohn vor Gericht

Aachen - Mit der Verlesung der Anklageschrift hat am Mittwoch im Landgericht in Aachen ein Prozess wegen 13-fachen versuchten Mordes begonnen. Angeklagt sind ein 56 Jahre alter Mann und sein 22-jähriger Sohn. Sie sollen in einem Modegeschäft in Eschweiler bei Aachen eine schwere Explosion geplant und ausgelöst haben, um von der Versicherung für den Schadensfall Geld zu bekommen. Der Zustand der Straße voller Scherben und Trümmer nach der Explosion sei als "postapokalyptisch" zu beschreiben, sagte die Staatsanwältin.