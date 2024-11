Prozess in Erfurt Mutmaßlicher Serienvergewaltiger fast komplett geständig

Auf seine Spur kamen die Ermittler laut Staatsanwältin, weil der als bereits zuvor als Sexualstraftäter verurteilte Mann versucht habe, in der Silvesternacht 2023 eine Frau auf der Straße zu überfallen. Im Zuge dessen sei sein Handy ausgewertet worden, auf dem entsprechende Aufnahmen gefunden wurden.

Zeugin berichtet zitternd von Festival-Erlebnis

Von ihrem Vater in den Zeugenstand unterstützend begleitet sagte ein mutmaßliches Opfer des Mannes aus. Sie leide noch immer unter den Ereignissen, habe Depressionen, sagte die 21-Jährige. Sie beschrieb zitternd und teils um Fassung ringend, wie der Angeklagte ihr am Rande eines Musikfestivals in Sachsen-Anhalt Anfang Juni 2022 einen wohl mit K.-o.-Tropfen präparierten Schnaps zu trinken gab. Ihr sei es danach sehr schlecht gegangen.

Der Angeklagte habe sie dann in ein Waldstück geschleppt, sie dort geschlagen und gewürgt, ihr gedroht und sie vergewaltigt. Sie habe ihren Ex-Freund, der sie suchte, nach ihr rufen hören, doch der Angeklagte habe ihr den Mund zugehalten. Diesen Vorwurf hatte der Angeklagte über seinen Verteidiger bereits eingeräumt. Er gab auch an, beim Festival als Security gearbeitet zu haben.