Prozess in Großbritannien Lebenslang für Southport-Angreifer: "Das pure Böse"

Die getöteten Kinder hätten Verletzungen erlitten, die nur schwer anders als mit Sadismus zu erklären seien, sagte Staatsanwältin Deanna Heer. Der Täter habe denen, die versuchten, zu fliehen, in den Rücken gestochen. "Sein einziges Ziel war es, zu töten, und er hatte es auf die Jüngsten und Schwächsten abgesehen."

Die Tat des damals 17-Jährigen hatte in Großbritannien große Bestürzung ausgelöst. Getrieben von Falschinformationen kam es in der Folge zudem zu rechtsradikalen und antimuslimischen Ausschreitungen. In den sozialen Medien war fälschlicherweise behauptet worden, der Täter sei ein muslimischer Migrant. Der Täter wurde als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren und ist britischer Staatsbürger.

Hätte die Tat verhindern werden können?

Seit dem Schuldeingeständnis am Montag wird verstärkt über die Hintergründe und die Vergangenheit des Täters diskutiert. In seiner Jugend war er den Behörden mehrfach auch wegen seiner Neigung zu Gewalt aufgefallen, unternommen wurde nichts. Premierminister Keir Starmer hatte am Dienstag in einer Rede zur Nation gesprochen und den Täter in die Nähe des Terrorismus gerückt.