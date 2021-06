Prozess in Hamburg Überfälle auf schwangere Freundin veranlasst: Haftstrafe

Fünfeinhalb Monate später kommt es zum zweiten Überfall. Die 17-Jährige bittet ihren Freund am Abend des 13. April 2020, sie zu einem Handy-Verkäufer zu begleiten. Der 26-Jährige hat nach Angaben des Richters zunächst keine Lust, willigt dann aber ein. Wieder führt er die jetzt im achten Monat Schwangere in einen Park, während er beständig für sie unverständlich auf Arabisch telefoniert. An einer dunklen Stelle hält er sein Handy mit erleuchtetem Display hoch. Wieder bekommt sie plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht, dann weitere Schläge und Tritte. In Todesangst klammert sie sich an ihren Freund, beide stürzen zu Boden. Der 26-Jährige hat ihr eine Jacke über den Kopf gezogen, scheinbar zum Schutz. Aber sie sieht dennoch, dass auch er sie schlägt. Im Glauben, die Fruchtblase zum Platzen gebracht zu haben, flüchtet der Unbekannte, wie Lux weiter ausführt.

Auch die 17-Jährige rennt los und kann auf der Straße einen Passanten ansprechen, der die Polizei ruft. Im Krankenhaus setzen Wehen ein, die Ärzte machen einen Notkaiserschnitt. Der Angeklagte fügt sich nach Angaben des Richters selbst einige Schnittverletzungen zu - und meldet sich als vermeintliches Opfer bei der Polizei. "Der Tatplan war jeweils von Hinterlist geprägt", sagt der Richter. Beide Taten hätten sich gegen die eigene Lebensgefährtin und das eigene Kind gerichtet. "Das muss man erstmal bringen, auf eine hochschwangere Frau einzuschlagen", bemerkt Lux. Zum Glück hätten weder das Kind noch die Mutter bleibende körperliche Schäden behalten.

Laut Anklage sollte der Mitangeklagte an der zweiten Tat beteiligt sein. Dafür sah das Gericht zwar Indizien, aber keine ausreichenden Beweise. Die beiden Männer hätten am Tatabend immer wieder miteinander telefoniert und gechattet. Aber die Frau habe die Statur des Angreifers anders beschrieben. An ihrer Kleidung hätten sich auch keine DNA-Spuren des Beschuldigten gefunden.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mitangeklagten anderthalb Jahre Haft auf Bewährung und für den Hauptangeklagten dreieinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

