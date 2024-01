Prozess: Kindesmissbrauch beim Schlafwandeln?

Ende März 2019 soll der Angeklagte, der mit seinem damals acht Jahre alten Sohn in einem Bett schlief, an dem Kind sexuelle Handlungen vorgenommen haben. "Er fasste in die Pyjamahose des Jungen, berührte dessen Geschlechtsteil und auch den Anus des Jungen", heißt es in der Anklage. Kurz darauf soll der Angeklagte das Zimmer des Jungen verlassen haben. Als ihn seine Ehefrau am nächsten Morgen mit den Vorwürfen konfrontierte, habe der Angeklagte keine Erinnerung mehr an den Vorfall gehabt. Später behauptete er, die Tat schlafwandelnd begangen zu haben. Der Jurist zeigte sich selbst an. Seine Frau reichte die Scheidung ein.

Was Experten zum Schlafwandeln sagen

Grundsätzlich sei es möglich beim Schlafwandeln Dinge zu tun, die im wachen Zustand nicht dem eigenen moralischen Kompass entsprechen, sagt Thomas Pollmächer, Direktor des schlafmedizinischen Zentrums im Klinikum Ingolstadt, der Deutschen Presse-Agentur. Beim Schlafwandeln kommt es aus dem Schlaf heraus zu motorischen Aktivitäten, ohne dass die Person richtig wach ist. Meistens handelt es sich dabei um alltägliche Handlungen wie Herumlaufen oder Möbelverrücken. Das Phänomen tritt typischerweise im Tiefschlaf, meist in der ersten Nachthälfte auf. Betroffene könnten sich nicht oder nur sehr vage an die Geschehnisse erinnern, sagt Pollmächer.