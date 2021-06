Prozess Krankenpfleger streitet versuchten Mord an Patienten ab

Am Freitag verlas der Mann eine fast 45-minütige Erklärung, in der er bilanzierte, dass er die ihm zur Last gelegten Taten nie begangen habe. Dem Deutschen wird versuchter Mord in sechs Fällen, davon zweimal in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, vorgeworfen.

Der Angeklagte war von Anfang 2015 bis Frühjahr 2016 in der SHG-Klinik Völklingen im Saarland sowie anschließend im Frühsommer 2016 in der Uniklinik in Homburg/Saar auf Intensivstationen beschäftigt. Dort soll er Patienten nicht ärztlich verordnete Medikamente verabreicht und ihren Tod billigend in Kauf genommen haben.