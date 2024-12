Prozess um Gersbacher Wisente: Verfahren gegen junge Halterin eingestellt

Mit Lasso hinterher

Tatsächlich sei er nicht nur einmal „mit dem Lasso hinter den Wisenten hergerannt“ und habe sich von ihnen „durch den Dreck ziehen lassen“, berichtete er. Die allermeisten Tierärzte hätten keine Erfahrung mit den Wildtieren. Er selbst habe im Rahmen seiner Betreuungstätigkeit viel „studieren und probieren“ müssen, um sich das nötige Fachwissen anzueignen.

Jäger empfohlen

Als ihn die jungen Leute bei dem akuten Fall mit der Fehlgeburt angerufen hätten, habe er klar zum Ausdruck gebracht, dass man da „nichts machen“ könne, das sei „viel zu gefährlich“. Er habe vielmehr deutlich gemacht, dass es am besten wäre, die schwerkranke Mutterkuh von ihrem Leid zu erlösen – am besten mit einem gezielten Schuss durch einen Jäger.

Das wiederum erfordere jedoch ein jagd- und tierschutzrechtlich korrektes Vorgehen. 19 Jahre lang habe er die Wisente gepflegt, berichtete der Vorbesitzer als Zeuge. Nach der Übergabe habe er anfangs Tipps gegeben und Hilfe angeboten, doch dann sei der Kontakt abgebrochen und er habe nicht mehr nach den Tieren geschaut: „Der Ofen war aus.“

Wieder aufgepäppelt

Im Frühjahr 2023 habe er auf Bitten des Veterinäramts die zwei noch lebenden, jedoch abgemagerten Wisente „Bubi“ und „Kressi“ wieder in seine Obhut genommen, sie aufgepäppelt und in bestem Zustand einem Wild- und Freizeitpark am Bodensee übergeben.

In einer „Zwischenbilanz“ nach den Zeugenaussagen wollte die Staatsanwaltschaft der Angeklagten zwar den „guten Willen“ bei der Betreuung der Wisente nicht absprechen, erkannte jedoch eine gewisse „Fahrlässigkeit“ bei der Versorgung der abgemagerten und schließlich verendeten Tiere. Richter Stefan Götz hielt fest, dass elf Monate nach der Übernahme drei der ursprünglich fünf Wisente tot gewesen seien, brachte gleichwohl aber eine Einstellung des Verfahrens ins Spiel.

Unter Vorwürfen gelitten

Der Verteidiger der jungen Frau wollte davon nichts wissen, sondern hätte „lieber durchprozessiert“ bis zu einem Freispruch. Doch seine Mandantin sei anderer Auffassung. „Sie „leidet sehr unter dem Verfahren und den Vorwürfen“, erklärte er und stimmte der Einstellung des Verfahrens und einer Geldauflage in Höhe von 1000 Euro zu.

Hintergrund

Der Paragraph 153a

der Strafprozessordnung bietet die Möglichkeit, ein Strafverfahren wegen Geringfügigkeit gegen eine Geldauflage einzustellen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um ein Vergehen handelt – das ist eine Tat, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe als einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bedroht ist. Der Angeklagte oder Beschuldigte gilt bei einer Einstellung des Verfahrens als nicht als vorbestraft.