Prozess um Raub 2016: Kim Kardashians Stylistin schildert Todesangst bei Überfall

Kardashian schrie in Panik

Ihr Zimmer sei im Untergeschoss und das von Kardashian im Obergeschoss des Appartements gewesen, sagte die aus Los Angeles für die Aussage in Paris angereiste Stylistin aus. Sie habe bereits geschlafen, als sie von bedrohlichen Geräuschen wach geworden sei. Sie habe laute Männerstimmen gehört und Kardashian habe in Panik geschrien. Sie habe sich in ihrem Badezimmer eingeschlossen und Kims Schwester Kourtney und den Bodyguard alarmiert, die in dem Moment noch in einem Nachtclub waren. Als die Räuber weg waren, sei Kim noch mit gefesselten Füßen in ihr Zimmer gekommen.

Kardashian war in der Nacht zum 3. Oktober 2016 in einem Luxusquartier im schicken 8. Pariser Stadtbezirk überfallen worden. Fünf Räuber waren als Polizisten verkleidet vor der Residenz aufgetaucht. Zwei von ihnen brachten den Pförtner in ihre Gewalt und stürmten maskiert und mit vorgehaltener Waffe in Kardashians Zimmer. Dort bedrohten sie sie mit der Waffe, fesselten und knebelten sie mit Klebeband an Armen und Beinen und erbeuteten Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro, darunter den Verlobungsring des Stars mit einem 18,88-karätigen Diamanten.