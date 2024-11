Prozess um zerstückelte Leiche: „Es gab keinen Grund zum Schießen“

Aufbruch endet in Albtraum

Der Vertreter der Anklage hatte zu Beginn für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen Totschlags gefordert. Auch nach der umfangreichen Beweisaufnahme gebe es viele „Fragezeichen“, meinte er. Es sei insgesamt ein Verfahren, das vielen Beteiligten einen „Schauder über den Rücken“ jage. Da breche ein 25 Jahre alter Mann aus Tunesien mit dem Traum von einem besseren Leben nach Europa auf, und all das ende als Albtraum - „zerstückelt und den Fischen zum Fraß vorgeworfen“.

Gleichwohl müsse man sich in einem Strafprozess an die feststellbaren Tatsachen halten. Dazu gehörten zum einen auch die „grundlosen und massiven Beleidigungen“ des Mannes aus Tunesien an die Adresse des Angeklagten und seiner Familie. Dazu zähle aber ebenfalls, dass dieser mit einer illegalen Pistole zum Familienfest gefahren sei und damit die tödlichen Schüsse abgegeben habe, obwohl sein Opfer nachweislich unbewaffnet war.

Tatumstände bleiben unklar

„Es gab absolut keinen Grund zum Schießen“, so der Staatsanwalt. Zu den genauen Tatumständen gebe es „nullkommanull“ tragfähige Spuren, zu möglichen Motiven des Angeklagten ebensowenig. Denn aus „unsäglichen Videos“ und geschmacklosen Sprüchen alleine ließen sich keine tragfähigen Schlüsse auf Fremdenhass ziehen, so der Anklagevertreter. Eine Verurteilung wegen Totschlags sei deshalb angemessen. Notwehr komme nicht in Frage, weil diese einen „unmittelbaren Angriff“ voraussetze. „Den gab es nie“, so der Staatsanwalt.