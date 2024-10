Prozess um zerstückelte Leiche: Gericht lässt Mord-Vorwurf fallen

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass das Gericht die Beleidigungen und die wüsten Beschimpfungen, die das Opfer wenige Stunden vor seinem Tod auf der Straße und im Beisein des Angeklagten ausgestoßen haben soll, sowie den Alkoholkonsum des Angeklagten bei einer Verurteilung durchaus in Betracht ziehen werde. Aber in Bezug auf die „ominöse Notwehr“ müsse der Angeklagte seine Darstellung revidieren. Diese sei „objektiv“ nicht gegeben, auch eine Beleidigung sei nicht „notwehrfähig“. Fahrlässige Tötung oder Notwehr kämen also nicht in Frage.

An der „Schmerzgrenze“

Um eine Bestrafung wegen Totschlags komme der Angeklagte auf keinen Fall herum, hielt der Vorsitzende fest. Die Höchststrafe dafür betrage 15 Jahre. Für die Kammer sei ein Strafmaß zwischen sechs und sieben Jahren (ein Jahr plus oder minus) die unterste „Schmerzgrenze“.

Dafür müsse der Angeklagte aber ein ergänzendes und „eindeutiges“ Geständnis ablegen und einräumen, dass er den tödlichen Schuss aufgrund einer „fatalen Fehleinschätzung“ der Situation abgegeben habe – und er müsse auf jegliche weiteren „Rechtfertigungsversuche“ verzichten. „Es tut mir leid, dass ich den Mann getötet habe und was ich danach getan habe“, erklärte der Angeklagte daraufhin. Er habe sich der Polizei gestellt und die Tat gestanden, weil er damit nicht habe leben können. Ihm sei beim tödlichen Zusammentreffen eine „fatale Fehleinschätzung“ unterlaufen. „Der Mann hatte keine Waffe“, räumte der 58-Jährige ein und fuhr fort: „Es tut mir so leid, ich bitte um ein mildes Urteil.“

Ehefrau bemerkt nichts

Im Zeugenstand hatte zuvor auch die Ehefrau des Angeklagten ausgesagt. Sie habe in den Tagen nach der Tat am Verhalten ihres Mannes nichts Außergewöhnliches bemerkt. Am 25. April, knapp drei Wochen nach Auftauchen der Leichenteile im Rhein, habe er ihr dann unter Tränen und auf Knien gebeichtet: „Ich war das in Rickenbach“. Er habe sie und die ganze Familie „um Vergebung“ gebeten und sich dann der Polizei gestellt.

Auch am dritten Verhandlungstag fuhr der Vorsitzende dem Angeklagten mehr als einmal in die Parade, wenn sich dieser wieder auf höhere Mächte berief und seine Einlassung bekräftigte mit: „Das ist die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. Gott soll mich sofort töten, wenn ich lüge.“ Oder sich bei seinem ergänzenden Geständnis erhob, um dem „von Gott eingesetzten“ Gericht seine Ehre zu erweisen. „Wir sind hier kein Gottesgericht und nicht die höchste Instanz“, wies Richter Martin Hauser den 58-Jährigen in die Schranken. Die Verhandlung wird am 11. November fortgesetzt.

Definition

Totschlag

ist laut Strafgesetzbuch eine vorsätzliche Tötung, wobei das Verhalten nach Norm aus nachvollziehbaren Gründen vermindert ist. Zum Beispiel dann, wenn der Täter seine Handlungen aufgrund großer seelischer Belastung oder einer heftigen Gemütsbewegung nicht genügend steuern oder kontrollieren kann. Im Unterschied zur fahrlässigen Tötung handelt es sich bei Totschlag um ein vorsätzliches Tötungsdelikt, der Täter geht dabei also wissentlich und willentlich vor.