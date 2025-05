Prozess: Urteil gegen Depardieu steht an – Haft oder Freispruch?

Bei Einhaltung der Auflagen bleibt ihm eine Haftstrafe erspart. In dem Prozess hatten ihm bis zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 75.000 Euro gedroht.

Verteidigung fordert Freispruch

Sein Anwalt Jérémie Assous forderte früh die Einstellung des Verfahrens wegen angeblicher Verfahrensmängel, sprach von "erfundenen Anschuldigungen" und warf der Staatsanwaltschaft vor, entlastende Zeugen systematisch ignoriert zu haben.

In einem über dreistündigen Plädoyer griff er die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen frontal an und stellte deren finanzielle Interessen in den Vordergrund. Gleichzeitig präsentierte er zahlreiche Entlastungszeugen aus Depardieus Umfeld. "Ich will, dass dieser Alptraum endet", sagte der Anwalt. "Ich will, dass die Hölle, in die man Gérard Depardieu geworfen hat, aufhört."