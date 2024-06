Filmreife Entführung

Mit seinen beiden Söhnen und Freunden macht er den Betrüger in einem Plattenbau in Leipzig ausfindig, die maskierten Männer entführen den Mann filmreif. Dabei werden in der dicht bewohnten Plattenbausiedlung auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft abgegeben, um Zeugen abzuschrecken. Weil die Männer kein Geld entdecken, nehmen sie den Mann mit nach Magdeburg, schlagen und fesseln ihn.

Eine Lösegeldforderung an den Onkel des Opfers scheitert, weil dieser nicht zahlen will. So kehren die Männer zwei Tage später nach Leipzig zurück, um die Wohnung des falschen Zauberers erneut zu durchsuchen. Dabei werden sie von der Polizei, die die Wohnung überwacht hatte, festgenommen.

Im Prozess hätten sich die ursprünglich angeklagten Vorwürfe der Geiselnahme und des erpresserischen Menschenraubes nicht nachweisen lassen, erläuterte Staatsanwalt Sebastian Batzer. "Für eine Geiselnahme hätte sich das Opfer mit dem Tode bedroht fühlen müssen. Dafür hatten sich nicht ausreichend Beweise ergeben."