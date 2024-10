Prozess vor Landgericht: Leiche zerstückelt: Mord oder Notwehr?

Tatort Rickenbach

Jetzt hat sich in diesem Zusammenhang ein Mann aus einer Wiesentalgemeinde vor dem Landgericht zu verantworten. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat der 58-Jährige am Tag vor Heiligabend nach einer verbalen Auseinandersetzung mit seiner Pistole in Rickenbach einen 38-jährigen, aus Algerien stammenden Mann in dessen Unterkunft erschossen. Am Tag danach habe er die Leiche zuerst in einem Waldstück versteckt und sie dann wenige Tage später in seinem heimischen Schrebergarten in sechs Teile zerlegt, diese mit Maschendraht umwickelt und an mehreren Stellen im Rhein versenkt. Die Tatwaffe, eine Pistole, habe er im Rhein bei Schwörstadt entsorgt.

Taucher entdeckt Überreste

Erst nachdem im April ein Taucher bei Breisach menschliche Überreste entdeckt und die Polizei eine Sonderkommission („Rhenus“) gegründet hatte, stellte sich der 58-Jährige der Polizei und gab an, sein Opfer „aus Notwehr“ getötet zu haben, weil dieser das Leben seiner Familie bedroht habe.