Prozess vor Landgericht Waldshut-Tiengen: Leiche zerstückelt: „Das ging schnell“

Im Garten zerstückelt

Seit Montag dieser Woche muss sich ein 58-jähriger Mann aus einer Wiesentalgemeinde vor der Schwurgerichtskammer verantworten, weil er an Weihnachten des vergangenen Jahres einen 38-jährigen Bewohner einer Unterkunft in Rickenbach mit seiner Pistole erschoss und die Leiche anschließend im heimischen Schrebergarten zerstückelte, in Maschendrahtzaun wickelte und in vier Paketen anschließend an mehreren Stellen in den Oberrhein warf. Während der Angeklagte für sich selber Notwehr reklamiert und die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Totschlags fordert, zieht das fünfköpfige Richtergremium unter Vorsitz von Martin Hauser auch einen Schuldspruch wegen Mordes in Betracht.

60-köpfige „Soko Rhenus“

Im Mittelpunkt des zweiten Sitzungstages stand die Zeugenaussage des Hauptermittlers der 60-köpfigen „Soko Rhenus“, die sich gebildet hatte, als am 6. April am Rhein bei Breisach menschliche Überreste gefunden wurden, die laut Gerichtsmediziner schon mindestens vier Monate im Wasser lagen – ein Schädel mit Schusslöchern und zwei Arme in einem Maschendrahtzaun. „Da war klar, dass ein Tötungsdelikt dahintersteckt“, so der Ermittler. Die Soko erfuhren nur wenige Tage später, dass in Rickenbach ein Mann seit Weihnachten vermisst wird. Ein DNA-Vergleich erbrachte Gewissheit, dass die sterblichen Überreste aus dem Rhein dieser Person zuzuordnen waren.