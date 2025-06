Prozess: Wegen illegaler Hundezucht hart bestraft

Im ganzen Haus Kotgeruch

Wie die Direktorin des Amtsgerichts in Müllheim, Sabine Schlöffel, sagte, wurden Hunde teils in engen verdreckten Transportboxen gehalten. „Im ganzen Haus roch es nach Kot“, sagte die Juristin bei der Urteilsverkündung mit Hinweis auf Zeugenaussagen. Die Tiere waren teils krank und verhaltensgestört, so hatten einige Angst, sich draußen aufzuhalten, wie die Anklage berichtete.

Vor gut zwei Jahren waren bei einer Durchsuchung in dem Haus in Badenweiler die 66 Zwergspitze beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Peta wurden die Kleinhunde über soziale Netzwerke vor allem in die Schweiz, nach Frankreich und in andere EU-Staaten verkauft. Die Polizei war nach eigenen Angaben über Hinweise aus der Bevölkerung auf die Zucht in einem Einfamilienhaus aufmerksam geworden.