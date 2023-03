Prozessauftakt Bandenkrieg in Liverpool - Warum musste Olivia sterben?

Liverpool/Manchester - Wohl kaum eine Stadt in England ist so stolz auf ihre Gemeinschaft wie Liverpool. Der Zusammenhalt hat es sogar in die inoffizielle Stadthymne geschafft: "You'll Never Walk Alone" - in etwa: "Du bist nicht alleine" - singen die Fans des heimischen Fußballclubs FC Liverpool inbrünstig. Doch das Miteinander ist unter Druck. Grund ist ein brutaler Bandenkrieg, dem mehrere Unschuldige zum Opfer gefallen sind, auch die neunjährige Olivia.