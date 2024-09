Prozesse Brand in Klinik mit Millionenschaden - Frau vor Gericht

Die Angeklagte kam im Rollstuhl in den Gerichtssaal. Nach Verlesung der Anklage antwortete die Frau auf Fragen des Vorsitzenden Richters. Sie gab an, seit dem 14. Lebensjahr regelmäßig Cannabis konsumiert zu haben. Auch am Tag des Brandes, dem 4. März, habe sie Cannabis geraucht, "bevor es losging". Ein paar Krümel Amphetamin habe sie in der Klinik genommen, "damit ich durchhalte".

Die Frau soll an dem Tag in ihrer Wohnung und dann später im Krankenhaus Brände gelegt haben. Anschließend, so die Anklage, soll sie sich in der Klinik stundenlang in einem Zimmer verschanzt und eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe und die Attrappe eines Sprengstoffgürtels getragen haben. Als die heute 66-Jährige nach langen Verhandlungen erneut gezündelt und auf einen SEK-Beamten zugegangen sein soll, wurde sie aus einer Polizeiwaffe angeschossen.