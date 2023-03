Prozesse Kinderohr halb ab: Hundehalterin verneint Verantwortung

Der Hund habe ihn im September 2021 zwar angesprungen - "aber er hat das Kind nicht berührt". Die Verletzung müsse vorher geschehen sein, etwa als der Bub vom Fahrrad fiel. Für die Chirurgin geht es um viel: In dem der Anklage zugrundeliegenden Strafbefehl war eine Freiheitsstrafe auf Bewährung vorgesehen. Und die Richterin machte eindringlich klar, dass die Strafe bei einer etwaigen Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung höher ausfallen würde.

"Dalmi" hatte schon zuvor Kinder angegriffen. So wurde die Halterin nur wenige Wochen vor dem Vorfall wegen fahrlässiger Körperverletzung von zwei Kindern rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits die Auflage, ihren Hund nur im nüchternen Zustand auszuführen. Doch ein Atemalkoholtest bei der Hundehalterin ergab an dem Abend rund zwei Promille. "War nicht so eine glorreiche Idee", kommentierte die Richterin trocken.