Prozesse "Mr. Volkswagen" als Zeuge vor Gericht

Studie aus dem Vinschgau Südtiroler Äpfel: Pestizidbelastung auch in Berglagen

Apfelplantagen erstrecken sich in Südtirol auf riesigen Flächen. Was beim Besuch der Region nicht zu sehen ist: Die Umwelt ist selbst weit oben am Berg mit Pestiziden belastet, wie eine Studie zeigt.