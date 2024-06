Prozesse: Nach Haft in der Türkei: Patrick K. zurück in Deutschland

Seine Mutter hatte am Dienstag bekräftigt, Patrick K. sei damals nur zum Wandern in der Türkei gewesen. "Mein Sohn ist absolut unpolitisch." Nachdem sein Zimmer in einer Unterkunft durchwühlt worden sei, habe er Hilfe gesucht, sei per Anhalter mitgenommen und schließlich in dem Grenzgebiet zu Syrien aus einem Auto gelassen worden mit der Aussage "hier findest Du Hilfe". Und: "Damit fing der Horror an."