Die Angeklagten "drangsalierten die Geschädigte auf verschiedene Art und Weise", hieß es in der Anklage. So habe die junge Frau "zur Strafe den Boden ablecken" müssen und sei mit Arbeitsstiefeln mit Stahlkappen getreten worden. Sie starb später im Krankenhaus unter anderem an Nierenversagen, das Folge der erlittenen Qualen gewesen sein soll. Die Angeklagten erklärten, sie wollten zu den Vorwürfen schweigen.