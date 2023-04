Prozesse "Wunderheiler" streitet Vergewaltigungsvorwürfe ab

Durch seine Behandlung habe das Mädchen die Traumata ihrer Mutter und Großmutter wiedererlebt, die ihrerseits Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch gewesen seien. Dem Mädchen selbst seien diese Erfahrungen aber nur "in ihrem Verstand" widerfahren.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Chilenen sexuellen Missbrauch, Körperverletzung und Vergewaltigung vor. Der 64-Jährige soll das Mädchen im Rahmen seiner Behandlung dazu gebracht haben, nackt durch einen Wald zu laufen. Zudem habe er sie eine drei Meter hohe Klippe hinunter in einen Bach in der Nähe des Sylvensteinstausees geschubst. Danach soll er sie in seinen Wohnwagen gebracht, dort massiert und vergewaltigt haben. Auch bei einer weiteren Patientin soll er einen Missbrauch versucht haben.