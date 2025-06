Mit etwas mehr als 100 Besuchern war die Lieler Dorfkirche St. Vinzenz am Fronleichnammorgen gut besucht. Ein Blickfang waren fünf große Blumenteppiche, einer in der Kirche vor dem Altar und vier entlang des Wegs der Fronleichnamsprozession. Diese führte unter der musikalischen Überschrift „Geh mit uns auf unserem Weg“ von der Kirche zur Schlossgartenhalle und vorbei an Schule und Kindergarten wieder zurück.