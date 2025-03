Ein 28-Jähriger soll am Sonntag bei einer Fasnachtsveranstaltung an der Schönauer Straße vier Personen körperlich und auch mit Tierabwehrspray angegriffen haben, berichtet die Polizei. Der Mann soll sich dann mit einem Taxi vom Tatort entfernt haben, wobei er in dem Wagen auch eine Handyhalterung beschädigt haben soll. Die Polizei machte das Taxi ausfindig und nahm den Mann und seine Lebensgefährtin vorläufig fest. Laut Polizei hatte der 28-Jährige 1,7 Promille und auch ein Drogentest schlug positiv auf THC an. Nach der Festnahme soll der Mann zwei Polizisten über mehrere Stunden beleidigt und bedroht haben. Der Rettungsdienst behandelte die vier Verletzten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/ 889 00.