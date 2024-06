Punkrock: Beatsteaks setzen neben Musik auf politisches Engagement

"Was wir tun können, ist, dahin zu gehen, wo das alles angefangen hat. In einem Jugendzentrum. Das sind die Orte, wo eine Band das erste Mal spielen kann", sagte Teutoburg-Weiß. "Das war so eine gute Idee, weil: uns fünf Köpfe unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal nicht so einfach." Damit sollten Menschen unterstützt werden, "die den Raum bieten für Leute wie wir".

Gitarrist Peter Baumann ergänzte: "Wir sind so eine kleine Blase, die versucht, das richtig zu machen für sich und den Rest der Welt. Wir spielen auch mal da, wo sonst die Leute nicht so gerne spielen. Das sind so unsere Statements."