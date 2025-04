«Purple Path» Größtes Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt nun offen

Friedrich Kunath - gebürtiger Chemnitzer, heute in Kalifornien zu Hause - hat ein Kunstwerk in Thalheim beigesteuert. Die Bronzeskulptur "Include Me Out" tritt in Beziehung zu den Fichtenwäldern des Erzgebirges und der hier von Hans Carl von Carlowitz geprägten Idee der Nachhaltigkeit. Zugleich geht es um soziale Ausgrenzung und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Vielfältige Ausstellungen entlang der Route

Gezeigt werden den Angaben zufolge Arbeiten von 90 nationalen und internationalen Künstlern an 70 verschiedenen Orten. Zudem gibt es etliche temporäre Ausstellungen und Angebote.

Dazu zählt die Schau "Verstrickungen" in Flöha, die die Textiltradition der Region mit Kunst verbindet. Gezeigt werden vom Institut für Auslandsbeziehungen unter anderem Werke von Käthe Kollwitz, Hermann Glöckner und Rosemarie Trockel.