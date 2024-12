Pyrotechnik: Böllerverbote und Strafen: Städte wappnen sich für Silvester

In weiten Teilen der niedersächsischen Hauptstadt Hannover ist Pyrotechnik verboten. In diesem Jahr will die Stadt erstmals auch das Ordnungsamt mit an Bord holen, um die Böllerverbote durchzusetzen. Und man setzt auf die Mithilfe von Restaurants und Bars in den Verbotszonen. Diese sollen vorab informiert werden und ihre Gäste auf die Regeln hinweisen.