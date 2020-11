Quali geschafft U21 und Kuntz auch ohne "Wahnsinnsparty" in EM-Vorfreude

"Langweilig wird mir nicht", sagte der 58-Jährige, der neben der Olympia-Planung jetzt endgültig auch die Vorbereitung für die EM-Endrunde im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn in Angriff nehmen kann. "Ich freue mich am meisten, dass die Jungs sich mit gleichaltrigen Top-Talenten aus ganz Europa messen können", sagte Kuntz.

Mit dem 2:1 im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Wales sicherte sich der Vize-Europameister als Gruppensieger die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft mit der Vorrunde vom 24. bis 31. März und der möglicherweise folgenden Finalrunde vom 31. Mai bis 6. Juni. Ausgiebig feiern konnte die Auswahl um die Torschützen Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) und Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) die fünfte Turnier-Teilnahme der U21 in Folge nicht. "Die Jungs haben am Wochenende wieder Spiele", sagte Kuntz und lachte. "Das wird garantiert keine Wahnsinnsfeier - wahrscheinlich mit viel Tofu."