Qualifikation in Montenegro Dominanter Weltmeister: Basketballer können für EM planen

Podgorica - Ein starker Basketball-Weltmeister Deutschland hat die Zweifel an einer erfolgreichen Qualifikation beseitigt und kann für die EM in diesem Sommer planen. Der dominante 95:76 (50:38)-Erfolg in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro brachte dem Team von Bundestrainer Alex Mumbru den wichtigen dritten Sieg und damit die Tabellenführung. Nach knappen Niederlagen in Bulgarien (62:67) und Schweden (72:73) gelang den Basketballern in der Vorausscheidung doch noch ein Auswärtssieg.