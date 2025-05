Imola - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Imola gesichert. Der McLaren-Fahrer verwies Weltmeister Max Verstappen im Red Bull knapp auf den zweiten Startplatz. Dritter wurde Mercedes-Fahrer George Russell. Zu Beginn der Qualifikation auf der italienischen Traditionsstrecke hatte Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda für einen Schreckmoment gesorgt. Bei einem schweren Unfall des Japaners drehte sich sein Auto in der Luft und krachte in den Fangzaun. Der 25-Jährige stieg anscheinend unverletzt aus seinem völlig zerstörten Boliden.