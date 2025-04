Quartalszahlen: E-Autos verzeichnen Rekord beim Marktanteil

Motor der Entwicklung war bei den reinen Stromern erneut China, das um 55 Prozent auf 1,6 Millionen zulegte. Die deutschen Autohersteller verloren dort allerdings kräftig an Boden und verkauften ein Drittel weniger Autos. Dass sie dennoch insgesamt um 38 Prozent zulegten konnten, verdanken sie unter anderem einer starken Entwicklung auf ihrem Heimatmarkt Deutschland, wo der Stromer-Absatz nach längerer Durststrecke mit einem Plus von 39 Prozent wieder deutlich stieg. Auch in Europa insgesamt ging es deutlich nach oben: um rund 28 Prozent auf 574.000 BEVs.

Tesla verliert Spitzenplätze in den Zulassungsstatistiken

In Europa setzen sich die Modelle deutscher Konzerne stärker durch und haben teilweise Tesla von den ersten Plätzen der Zulassungsstatistiken verdrängt, die sie im Vorjahresquartal noch innehatten. In China haben Modelle der chinesischen Marken Geely und Wuling entsprechendes getan. In den USA hat die Marke von Tech-Milliardär Elon Musk den Markt dagegen mit Model Y und Model 3 noch fest im Griff. In China schafft es kein deutsches Modell in die Top 10, in den USA gelingt das VW mit dem ID.4 und BMW mit dem i4 auf den Rängen 7 und 9 - allerdings mit riesigem Rückstand auf die beiden Teslas an der Spitze.