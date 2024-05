Derzeit bremst vor allem die Sparte Digital Industries (DI), die in den vergangenen Jahren besonders gut gelaufen war, nun aber deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Allerdings ist das Bild zweiteilig: Während sich das Softwaregeschäft weiter gut entwickelt, zieht die Automatisierung die Sparte nach unten. Hier gebe es eine "gegenwärtig gedämpfte Nachfrage", sagte Siemens-Chef Roland Busch.

Verschiedene Sparten - unterschiedlicher Erfolg

Vor allem in China hätten die Kunden noch hohe Lagerbestände an den Produkten. Dies ist auch eine Nachwirkung davon, dass ein Teil der Unternehmen in den vergangenen Jahren angesichts instabiler Lieferketten hohe Sicherheitsbestände aufgebaut haben. Was damals für zusätzliches Geschäft sorgte, fehlt jetzt an Aufträgen. Hinzu kommt gerade in China ein "starker lokaler Wettbewerb in unteren und mittleren Marktsegmenten", wie Finanzchef Ralf Thomas sagte.