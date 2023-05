Quartierflohmarkt Von B wie Besteck bis T wie Trödel

Heitere Stimmung

Das Wetter war an diesem Samstag indessen nicht wirklich frühlingshaft, sondern ziemlich nass und kühl. „Trotzdem haben sich alle Beteiligten vom mäßigen Wetter nicht die Laune verderben lassen. Es herrschte dann ganzen Samstag über eine frohe, angenehm heitere Stimmung“, so Nicole Kropf. Insgesamt gab es 40 Stände, die von den Bewohnern der Hegnestraße, Am Wuhr, Schustergasse, Hohe-Möhr-Straße, Langgasse und Kürnberger Straße angesichts der Wetterverhältnisse überwiegend in trockenen Garagen oder unter Carport-Dächern aufgebaut waren und wo das verkauft wurde, was sich zuvor im Keller, auf dem Dachboden oder andernorts angesammelt hatte. Da gab es typischen Flohmarkt- Trödel, viel Kleidung für Groß und Klein, Spielsachen aller Art, Haushaltswaren vom Geschirr übers Besteck bis hin zu Elektrogeräten und Kleinmöbeln.

Fortsetzung ist geplant

Zum ersten Mal fand in einem eigens aufgebauten Zelt ein Kinderflohmarkt statt, an dem sich zehn Kinder beteiligten. Allenthalben war gute Stimmung vorherrschend, vor allem auch dort, wo für Verköstigung gesorgt wurde. Die Organisatorinnen sagten, es werde auch im Frühjahr 2024 einen Quartierflohmarkt geben. os