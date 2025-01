Quartierfonds Rheinfelden: Fördermittel für soziale Projekte

Die eingereichten sozialen Projekte müssen einen Bezug zur Kernstadt oder zu angrenzenden Gebieten haben. Auch Projekte in den Ortsteilen mit Bezug auf Angebote für das Gemeinwesen sind förderungsfähig. Wünschenswert wäre es, wenn die Projekte Begegnungsmöglichkeiten schaffen, die der sozialen Isolation entgegenwirken und mehr persönliches Miteinander ermöglichen. Die Projekte werden begleitet, dokumentiert und ausgewertet, wobei die Ergebnisse in die Arbeit der Träger und in die Quartiersarbeit einfließen.

Einen Antrag auf Projektförderung können juristische Personen, Vereine und Gesellschaften sowie Privatpersonen und Initiativen stellen. Die maximale Antragssumme beträgt 1000 Euro pro Antrag. Unterstützung bei der Antragsstellung erhalten Interessierte bei der städtischen Quartiersarbeit. Insgesamt stehen für 2025 voraussichtlich 10 000 Euro für die MiniMax-Projekte zur Verfügung.