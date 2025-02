Quartiersbegehung in der Hartmattenstraße: Baugenossenschaft Lörrach setzt verstärkt auf Photovoltaik

Die Finanzierung

Die Finanzierung der Anlagen und die Belieferung der Mieter werde in Kooperation mit der DachEnergie als Mieterstromanbieter realisiert, vorausgesetzt, die Mieter wünschen dies. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch daran gedacht, entsprechende E-Ladesäulen an den Häusern zu installieren; die technischen Anlagen im Rahmen der Ausstattung der Häuser mit Photovoltaikanlagen inklusive der Solarspeicher seien dafür entsprechend ausgelegt. Bekannt wurde auch, dass die Baugenossenschaft in den kommenden Jahren den Anschluss ihrer Liegenschaften an das Fernwärmenetz und den Rückbau der bestehenden Gasheizungen vornehmen will, wobei auch das Quartier Untereck von den Planungen profitieren soll.