«Queen of Halloween» Heidi Klum stimmt mit Gruselszenen auf Halloween ein

Die Deutsche aus dem karnevalsverrückten Rheinland hat in ihrer US-Wahlheimat zurecht den Ruf als "Queen of Halloween". Ein am Dienstag auf Instagram veröffentlichter Videoclip zeigt die vierfache Mutter beim Dreh vor einer Gruselschloss-Kulisse. Dabei hantiert sie mit scharfen Messern, ein abgetrennter Daumen landet im Essen. "Sieht das eklig aus", lacht Klum in die Kamera und hält eine Hand mit vier Fingern hoch. Seit Anfang Oktober postet sie fast täglich kleine Halloween-Szenen: Sie steigt als Zombiebraut aus dem Grab, beißt genüsslich in einen abgerissenen Arm oder zeigt ihren zerfetzten Rücken. Das Teaser-Material deutet wohl darauf hin, dass sich Klum am kommenden Halloween-Wochenende kostümiert in einem Horrorfilmchen zeigt.