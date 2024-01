Frankfurt - Eine ARD-"Tatort"-Folge aus Münster mit Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) hat sich im vergangenen Jahr an die Spitze des TV-Quotenvergleichs gesetzt. Die Folge "MagicMom" im Ersten sahen im März durchschnittlich 13,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Marktanteil 40,5 Prozent), wie die AGF Videoforschung, die die Nutzung der meisten TV-Sender in Deutschland misst, in Frankfurt am Main mitteilte.